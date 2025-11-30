Batosta Vlahovic è peggio del previsto | Spalletti non sa che fare
Mazzata per Spalletti: il tecnico toscano ora dovrà fare i conti con l’infortunio di Dusan Vlahovic, ma la situazione è peggio del previsto Tegola pesante per Luciano Spalletti, che ha vissuto una vittoria amara contro il Cagliari: non solo per l’andamento della partita, in cui la Juventus, allo Stadium, ha dovuto ribaltare l’iniziale vantaggio dei sardi grazie a un super Kenan Yildiz, sempre più la vera stella di questa squadra, ma soprattutto per le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 31 minuti a causa per un fastidio all’adduttore sinistro, per il quale si teme uno stiramento. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
