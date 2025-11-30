Basket serie B | problema al polpaccio per il pivot fin lì il migliore Adamant ko all’overtime E Renzi deve fermarsi

dany basket quarrata 89 adamant ferrara 84 DANY BASKET QUARRATA: Angelucci 13, Mongelli 2, Novori 8, Molteni 16, Regoli 12, Scandiuzzi 5, Parini, Coltro 6, Prenga, Tiberti 17, De Gregori 10. All. Tonfoni. ADAMANT FERRARA: Dioli 2, Bellini 3, Sackey 2, Renzi 21, Pellicano 11, Santiago 7, Tio 10, Solaroli 11, Marchini 15, Casagrande 2, Caiazza ne. All. Benedetto. Parziali: 22-20; 41-37; 53-59; 80-80. E' un supplementare amaro per l'Adamant a Pistoia, contro una Quarrata decisamente tosta che si porta a casa i due punti e aggancia i biancazzurri a quota 12 punti in classifica. Ferrara tocca anche il +7 nella ripresa ma non riesce a chiuderla, e l'overtime premia i padroni di casa.

