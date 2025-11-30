Basket Serie B e C I ragazzi di Baroni sul parquet del Carrè Castelnovo Monti riceve Casalecchio

Trasferta vicentina per la ReBasket 2000 (8), impegnata alle 18 nella decima giornata di Serie B Interregionale. I biancoblu fanno visita alla Playbasket Carrè (6) con l’obiettivo di proseguire nella striscia positiva: il successo di sabato scorso a Gardone Val Trompia, nel bresciano, ha infatti permesso agli uomini di coach Baroni di festeggiare per la terza volta di fila, proseguendo nella risalita in graduatoria. Particolarmente "on fire", in questo momento, Mazza, che non sta facendo rimpiangere il connazionale Alberione, punto di riferimento offensivo della squadra negli anni scorsi. Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

