Basket serie A2 donne
SAN GIOVANNI Tra passato e futuro. La Polisportiva Galli si gode il suo grande momento nel campionato di A2 femminile e dopo aver vinto giovedì a Livorno, nel recupero non giocato giorni fa per l’impegno in nazionale di alcune cestite, è attesa questo pomeriggio alle 18 a Viterbo per dare seguito alla sua serie positiva giunta a cinque successi consecutivi. Sbancare Livorno, come da previsioni, non è stato assolutamente facile e alla fine il 74-69 fatto proprio dal roster bianco-rosso-nero è giunto solo nelle battute finali dopo una gara molto combattuta e dove sono stati decisivi un canestro di Ngamene e la tripla di De Cassan per mettere le mani sulla partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
