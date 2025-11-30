Basket regolamento cambiato | perché per l’Italia la vittoria della Gran Bretagna sull’Islanda è una buona notizia solo relativa

Italia, Gran Bretagna, Lituania e Islanda hanno vinto una partita a testa al termine della seconda giornata del gruppo D nelle qualificazioni per i Mondiali 2027 di basket. Uno scenario sicuramente inatteso alla vigilia considerando il livello dei rispettivi movimenti cestistici ed i risultati degli ultimi anni, ma le finestre FIBA durante la stagione di NBA ed Eurolega penalizzano le squadre di vertice provocando tante sorprese. In ogni caso gli Azzurri hanno rialzato la testa dopo la sconfitta casalinga di Tortona contro gli islandesi, trionfando a Klaipeda in volata e restando pienamente in corsa per accedere alla fase finale della prossima Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, regolamento cambiato: perché per l’Italia la vittoria della Gran Bretagna sull’Islanda è una buona notizia solo relativa

Scopri altri approfondimenti

La società Libertas Academy Livorno è lieta di dare il benvenuto a Gioele Molino nella squadra U17 Gold! Gioele viene da Fidenza, dove aveva già giocato in U15 e U17 Eccellenza e per motivi di regolamento, potrà partecipare solo alla categoria GOLD. Ben - facebook.com Vai su Facebook

Basket, regolamento cambiato: perché per l’Italia la vittoria della Gran Bretagna sull’Islanda è una buona notizia solo relativa - Italia, Gran Bretagna, Lituania e Islanda hanno vinto una partita a testa al termine della seconda giornata del gruppo D nelle qualificazioni per i ... Come scrive oasport.it