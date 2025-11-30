Basket regolamento cambiato | perché per l’Italia la vittoria della Gran Bretagna sull’Islanda è una buona notizia solo relativa

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia, Gran Bretagna, Lituania e Islanda hanno vinto una partita a testa al termine della seconda giornata del gruppo D nelle qualificazioni per i Mondiali 2027 di basket. Uno scenario sicuramente inatteso alla vigilia considerando il livello dei rispettivi movimenti cestistici ed i risultati degli ultimi anni, ma le finestre FIBA durante la stagione di NBA ed Eurolega penalizzano le squadre di vertice provocando tante sorprese. In ogni caso gli Azzurri hanno rialzato la testa dopo la sconfitta casalinga di Tortona contro gli islandesi, trionfando a Klaipeda in volata e restando pienamente in corsa per accedere alla fase finale della prossima Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket regolamento cambiato perch233 per l8217italia la vittoria della gran bretagna sull8217islanda 232 una buona notizia solo relativa

© Oasport.it - Basket, regolamento cambiato: perché per l’Italia la vittoria della Gran Bretagna sull’Islanda è una buona notizia solo relativa

Scopri altri approfondimenti

basket regolamento cambiato perch233Basket, regolamento cambiato: perché per l’Italia la vittoria della Gran Bretagna sull’Islanda è una buona notizia solo relativa - Italia, Gran Bretagna, Lituania e Islanda hanno vinto una partita a testa al termine della seconda giornata del gruppo D nelle qualificazioni per i ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Regolamento Cambiato Perch233