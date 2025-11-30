Basket oggi alle 18 al PalaMariotti la sfida tra due squadre in salute e che sognano in grande La Tarros mette nel mirino Lucca
Tarros Spezia-Basket Lucca non è mai stata una partita banale. Sia per la vicinanza delle due città sia perché la sfida ha quasi sempre interessato i piani nobili della classifica. E quella di oggi, valevole per la 10ª di andata del girone C della serie B Interregionale non è da meno, anzi. Se i bianconeri giocando in casa provano a sfruttare il fattore campo, sul fronte toscano la recente e convincente vittoria sulla capolista Costone Siena ha ridato slancio alle proprie ambizioni, mai celate, di promozione in serie B Nazionale. Finalista la scorsa stagione, la compagine lucchese ha ulteriormente allungato un roster già importante per la categoria irrobustendolo con gli arrivi del playmaker Valentini e dell’ala-pivot Pichi, due elementi di spessore che indubbiamente arricchiscono il roster biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
La Nazionale di basket oggi gioca alla Nova Arena ? Partita tra Italia e Islanda per le qualificazioni alla World Cup 2027 ? Continua a leggere l'articolo sul "Popolo" di questa settimana! Lo trovi in edicola, ma anche in versione digitale: visita il nostro sito web - facebook.com Vai su Facebook
Basket: oggi sfida al vertice tra Studio3A Monopoli e Newgen Martina Vai su X
Basket, oggi alle 18 al PalaMariotti la sfida tra due squadre in salute e che sognano in grande. La Tarros mette nel mirino Lucca - Sia per la vicinanza delle due città sia perché ... Segnala msn.com