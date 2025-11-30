basket oggi alle 18 al palamariotti la sfida tra due squadre in salute e che sognano in grande la tarros mette nel mirino lucca

Tarros Spezia-Basket Lucca non è mai stata una partita banale. Sia per la vicinanza delle due città sia perché la sfida ha quasi sempre interessato i piani nobili della classifica. E quella di oggi, valevole per la 10ª di andata del girone C della serie B Interregionale non è da meno, anzi. Se i bianconeri giocando in casa provano a sfruttare il fattore campo, sul fronte toscano la recente e convincente vittoria sulla capolista Costone Siena ha ridato slancio alle proprie ambizioni, mai celate, di promozione in serie B Nazionale. Finalista la scorsa stagione, la compagine lucchese ha ulteriormente allungato un roster già importante per la categoria irrobustendolo con gli arrivi del playmaker Valentini e dell’ala-pivot Pichi, due elementi di spessore che indubbiamente arricchiscono il roster biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

