Basket Luca Banchi | Questa sera abbiamo conquistato una vittoria contro una grande squadra

L’Italia firma l’impresa a Klaipeda battendo la temibile Lituania per 81-82 nelle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 e rialzando subito la testa dopo il ko casalingo contro l’Islanda di giovedì sera, rimettendo di fatto il bilancio in perfetta parità e centrando una vittoria pesantissima per il cammino nel girone D grazie a 24 punti di uno scatenato Gabriele Procida e 16 punti di Stefano Tonut, con 15 punti di Nico Mannion e una difesa monumentale di John Petrucelli sull’ultima azione. Il CT Luca Banchi trova così il primo successo sulla panchina dell’Italia, con il Commissario Tecnico ha commentato così attraverso il sito della FIP la prestazione odierna dei suoi ragazzi:“ Questa sera abbiamo conquistato una vittoria contro una grande squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

