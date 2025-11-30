Basket | Italia con la Lituania è già viatico topico sulla strada iridata
Per come la sconfitta con l’Islanda ha subito cambiato le prospettive di classifica e, in linea generale, di rincorsa ai Mondiali 2027, la sfida dell’Italia alla Lituania in quel di Klaipeda, nel girone di qualificazione, assume un sapore ben diverso. Quello della necessità di portare a casa un risultato pesante per non dover iniziare con uno 0-2 e, dunque, dover rincorrere fin da subito. La scelta di Luca Banchi, per questa sfida, è di dare ancora fiducia a 11 su 12 della squadra che ha perso a Tortona contro gli islandesi. Dentro Nico Mannion al posto di Matteo Librizzi, e c’è da credere che per il giocatore dell’Olimpia Milano ci saranno, se non le chiavi in mano della squadra, almeno tante licenze di fare come meglio crede quando i momenti si fanno complicati. 🔗 Leggi su Oasport.it
