Basket B Nazionale | all’intervallo 28-37 per i toscani

VIRTUS IMOLA 64 LIVORNO 71 VIRTUS IMOLA: Baldi 19, Castellino, Mazzoni 8, Errede, Kucan 6, Tambwe 11, Melchiorri 9, Metsla ne, Giorgi 4, Sanviti ne, Pollini 2, Boev 5. All. Galetti. VERODOL LIVORNO: Ebeling 6, Kouassi, Mennella 6, Alibegovic 13, Leonzio 19, Venucci ne, Gabrovsek 13, Bonacini 3, Klyuchnyk 7, Virant ne, Lucarelli 4. All. Turchetto. Arbitri: Perocco di Ponzano (Tv), Gallo di Monselice (Pd) e Pratola Francavilla al Mare (Ch). Note: parziali 8-18, 28-37, 50-47. La Virtus sfiora il miracolo contro la corazzata Livorno, alla quale si inchina solo negli ultimi secondi. Il muro della Pielle è altissimo e la Virtus ci si schianta fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket B Nazionale: all’intervallo 28-37 per i toscani

