Bartorelli 1882 L’eccellenza dell’alta orologeria
di Marina Santin Da oltre 140 anni Bartorelli 1882 è emblema di stile ed esclusività nel mondo dell'alta orologeria. Nel suo carnet infatti, marchi leggendari come Patek Philippe, Cartier, Bvlgari, Jaeger-LeCoultre, Breguet, IWC e Chopard. A renderla una delle realtà italiane di maggiore spicco del settore, spiega Carlo Bartorelli, Presidente e Amministratore Unico, "una tradizione che si tramanda da quattro generazioni e una grande esperienza che si concretizza in dieci negozi, con prospettive di ulteriori aperture anche a breve. Questo ci consente di avere una clientela consolidata in tutt'Italia".
Scopri altri approfondimenti
