Bartesaghi nel post-partita di Milan-Lazio | Maignan fantastico La Nazionale è il prossimo step

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bartesaghi nel post partita di milan lazio maignan fantastico la nazionale 232 il prossimo step

© Pianetamilan.it - Bartesaghi nel post-partita di Milan-Lazio: “Maignan fantastico. La Nazionale è il prossimo step”

Approfondisci con queste news

bartesaghi post partita milanMilan, Bartesaghi: “Penso alla Nazionale, devo stare tranquillo e pensare al Milan” - L'articolo Milan, Bartesaghi: “Penso alla Nazionale, devo stare tranquillo e pensare al Milan” proviene da Lazionews. Segnala msn.com

Bartesaghi a Milan TV: "Momento positivo per me, ma devo stare sereno e tranquillo. E' stata una partita intensa, ma siamo felici" - Davide Bartesaghi, terzino rossonero ha parlato così nel post partita di Milan- Segnala milannews.it

bartesaghi post partita milanBartesaghi: "Avere davanti Theo è stato importante, ma ora gioco di più e mi va bene così" - Davide Bartesaghi, difensore rossonero è presente in conferenza stampa al termine di Milan- Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Bartesaghi Post Partita Milan