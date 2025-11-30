Bartesaghi il migliore in campo in Milan-Lazio | Il Milan Futuro mi ha …

Milan-Lazio è Davide Bartesaghi l'MVP della vittoria rossonera a San Siro. Il terzino ha parlato anche dell'esperienza col Milan Futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bartesaghi il migliore in campo in Milan-Lazio: “Il Milan Futuro mi ha …”

, ' : ` ! Parto da qui. Bartesaghi migliore in campo, alla faccia di chi: "Noi i giovani non li facciamo giocare" Sarri sa fare giocare bene le sue squadre, il primo tempo è stato difficile. - facebook.com Vai su Facebook

Quindi: Maignan nettamente migliore di Sommer, Rabiot porta a spasso Barella, Modric vince il duello con Calhanoglu, Saelemaekers annulla Dimarco e propizia il gol, Pulisic segna e Lautaro fa Casper, Bartesaghi domina su CAugusto, i difensori sono perfet Vai su X

Bartesaghi traccia la via, la Gazzetta: "I gioielli di Milan Futuro" - Una delle storie più rilevanti di questa prima parte di stagione, è senza dubbio l'ascesa di Davide Bartesaghi. Secondo milannews.it

Bartesaghi via dal Milan, la decisione l’ha presa Allegri - Davide Bartesaghi, tra i migliori nel derby vinto contro l'Inter, è diventato uomo mercato: Allegri ha già preso una decisione. Da calciomagazine.net

Milan Futuro, Bartesaghi e non solo: l’obiettivo prosegue. I risultati non vanno, ma i giocatori ci sono - Milan Futuro – Oltre a Bartesaghi, altri calciatori sono usciti fuori dalla seconda squadra rossonera Nonostante le difficoltà sul campo, il progetto Milan Futuro continua a dimostrare il suo valore c ... Riporta milannews24.com