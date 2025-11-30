Bari si prepara alle feste aspettando San Nicola | si illumina l' albero di Natale sul sagrato della Basilica

Bari si prepara alle festività natalizie, e ieri, sul sagrato della Basilica di San Nicola, si è illuminato il primo grande albero di Natale. Allestito dalla Fondazione Animus, è dedicato alla memoria di Sandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari scomparso prematuramente, e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

