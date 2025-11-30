Bari sconfitto a Empoli tensioni tra calciatori e tifosi sul volo di ritorno da Pisa

Momenti di tensione tra calciatori e tifosi biancorossi nella serata di ieri, sabato 29 novembre, sul volo in partenza da Pisa e diretto a Bari. L'episodio si è verificato quando a bordo sono saliti alcuni giocatori del Bari, di rientro dalla disastrosa trasferta di Empoli, terminata con una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Pesante tonfo del Bari, sconfitto 5-0 dall’Empoli al “Castellani”. Nel post-partita il direttore sportivo biancorosso Giuseppe Magalini è intervenuto ai microfoni della stampa affiancato dal suo vice Valerio Di Cesare: “Se siamo qua è perché proviamo vergogna e - facebook.com Vai su Facebook

Sconfitta pesantissima per il Bari e Empoli all'esordio di Vivarini in panchina @TgrRai Vai su X

Bari, alta tensione tra tifosi e calciatori sull’aereo al rientro da Pisa: rissa sfiorata, intervengono le forze dell’ordine - Clima teso dopo la sconfitta dei biancorossi (alla prima di Vivarini) per 5- Riporta msn.com

Bari, tensione sul volo post-Empoli: tifosi contestano la squadra, quattro giocatori multati - Bari che trasportava la squadra del Bari dopo la pesante sconfitta per 5- Come scrive gonfialarete.com

Caos sull’aereo del Bari, scontri tra tifosi e calciatori: volo ritardato, interviene la polizia - 0 contro l'Empoli: insulti, scontri tra tifosi e giocatori e intervento delle forze dell’ordine ... Secondo fanpage.it