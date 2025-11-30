Bari i tifosi contestano la squadra sull' aereo | interviene la polizia il volo parte in ritardo

Polemiche e toni duri: i passeggeri sono stati fatti scendere e risalire dopo qualche minuto. Squadra scortata all'arrivo in Puglia. Quattro giocatori multati dalla società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bari, i tifosi contestano la squadra sull'aereo: interviene la polizia, il volo parte in ritardo

