Bari i tifosi contestano la squadra sull' aereo | interviene la polizia il volo parte in ritardo

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemiche e toni duri: i passeggeri sono stati fatti scendere e risalire dopo qualche minuto. Squadra scortata all'arrivo in Puglia. Quattro giocatori multati dalla società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bari i tifosi contestano la squadra sull aereo interviene la polizia il volo parte in ritardo

© Gazzetta.it - Bari, i tifosi contestano la squadra sull'aereo: interviene la polizia, il volo parte in ritardo

Argomenti simili trattati di recente

bari tifosi contestano squadraBari, i tifosi contestano la squadra sull'aereo: interviene la polizia, il volo parte in ritardo - Polemiche e toni duri: i passeggeri sono stati fatti scendere e risalire dopo qualche minuto. gazzetta.it scrive

bari tifosi contestano squadraBari, alta tensione tra tifosi e calciatori sull’aereo al rientro da Pisa: rissa sfiorata, intervengono le forze dell’ordine - Clima teso dopo la sconfitta dei biancorossi (alla prima di Vivarini) per 5- Da corrieredellosport.it

bari tifosi contestano squadraScontro in volo tra tifosi e calciatori del Bari: necessario l'intervento della hostess - Nel dopo gara i ds Magalini e Di Cesare avevano chiesto «scusa» alla piazza sportiva per la prestazione indecorosa nello stadio toscano. Riporta lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Tifosi Contestano Squadra