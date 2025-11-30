Barche incendiate al porticciolo di Vieste operatori economici preoccupati | Non c' è sicurezza

La comunità di Vieste è preoccupata per l'atto incendiario che sabato 29 novembre ha provocato la distruzione di due delle imbarcazioni e il danneggiamento di altre due natanti. Quella dalla quale sono partite le fiamme è del titolare di una società di ormeggi che fa parte del consorzio 'Antica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

