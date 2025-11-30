Barberino-Tavarnelle | chiuso centro commerciale appena inaugurato Il Comune | Non aveva i requisiti
BARBERINO-TAVARNELLE (FIRENZE) – Chiusura immediata di un centro commerciale. Appena aperto. Il Comune di Barberino Tavarnelle (Firenze), attraverso l’intervento della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, ha disposto, nel tardo pomeriggio di sabato 29 novembre 2025, la chiusura immediata di un centro commerciale, aperto abusivamente nella zona industriale di Barberino Val d’Elsa, senza alcuna forma . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altre letture consigliate
4️⃣0️⃣ Viaggio all’indietro nel tempo: il ritrovo dei 40enni di Barberino Tavarnelle. Che donano anche 145 euro al Calcit. Una festa indimenticabile, fatta di risate, brindisi e balli, di un pizzico di nostalgia per i bei tempi andati e di momenti di aggiornament - facebook.com Vai su Facebook
Supermercato abusivo chiuso durante l'inaugurazione - BARBERINO TAVARNELLE: Al Comune non risultano autorizzazioni, ma il centro commerciale viene comunque aperto: intervengono Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza ... Riporta toscanamedianews.it