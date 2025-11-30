Barberino-Tavarnelle | chiuso centro commerciale appena inaugurato Il Comune | Non aveva i requisiti

BARBERINO-TAVARNELLE (FIRENZE) – Chiusura immediata di un centro commerciale. Appena aperto. Il Comune di Barberino Tavarnelle (Firenze), attraverso l’intervento della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, ha disposto, nel tardo pomeriggio di sabato 29 novembre 2025, la chiusura immediata di un centro commerciale, aperto abusivamente nella zona industriale di Barberino Val d’Elsa, senza alcuna forma . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

