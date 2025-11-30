Barbara Enrichi sbarca su Raiuno È Vincenzina ne ‘L’altro ispettore’ Una fiction sulle morti bianche

Firenze, 30 novembre 2025 – “Vincenzina è una donna un po’ agée, fuori moda, per niente tecnologica ma con una memoria infallibile. E proprio grazie a questa dote aiuterà l’ispettore Mimmo a risolvere i casi”. Parola dell’attrice fiorentina Barbara Enrichi che da martedì sera sbarca su Raiuno con ’ L’altro ispettore ’, la prima serie tv che affronta i temi del lavoro e della cultura della sicurezza. “Un argomento di cui si parla troppo poco e che, invece, va raccontato visti i troppi casi che accadono quotidianamente” spiega ancora Enrichi, ospite nella redazione della Nazione. “La regista Paola Randa, che è anche sceneggiatrice insieme a Salvatore De Mola, Andrea Valagussa ed Emanuela Rizzuto, affronta l’argomento con delicatezza e empatia, entrando in punta di piedi in storie realmente accadute” dice l’attrice nata a Tavarnelle Val di Pesa, ricordando che domani sera al cinema Astra di Lucca è prevista l’anteprima della serie alla presenza del cast, con la puntata dedicata a Luana D’Orazio, l’operaia 22enne che morì finendo nell’ingranaggio di un orditoio (manomesso) della fabbrica in cui lavorava a Montemurlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

