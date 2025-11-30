Il ritorno in tv e il possibile nuovo show: il mistero su “Surprise Surprise”. Dopo le fatiche e le infuocate discussioni in pista Barbara d’Urso si è raccontata nella cornice più “calda” della Rai: il salotto di Domenica In. L’intervista, trasmessa il 30 novembre, era attesa come un evento. Da mesi la conduttrice è sotto i riflettori per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, per gli scontri (più o meno silenziosi) con Selvaggia Lucarelli e soprattutto per il retroscena più insistente: il suo possibile ritorno in Rai con un nuovo show. La voce circola da settimane: “Surprise Surprise”, un format che riecheggia lo spirito della storica Carramba. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Barbara d’Urso tra Ballando, lo scontro con Lucarelli e il giallo del nuovo show: la verità a Domenica In