Barbara d’Urso tra Ballando lo scontro con Lucarelli e il giallo del nuovo show | la verità a Domenica In
Il ritorno in tv e il possibile nuovo show: il mistero su “Surprise Surprise”. Dopo le fatiche e le infuocate discussioni in pista Barbara d’Urso si è raccontata nella cornice più “calda” della Rai: il salotto di Domenica In. L’intervista, trasmessa il 30 novembre, era attesa come un evento. Da mesi la conduttrice è sotto i riflettori per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, per gli scontri (più o meno silenziosi) con Selvaggia Lucarelli e soprattutto per il retroscena più insistente: il suo possibile ritorno in Rai con un nuovo show. La voce circola da settimane: “Surprise Surprise”, un format che riecheggia lo spirito della storica Carramba. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Mariotto: “Ho saputo che devi fare un programma al posto della Carrà” Barbara D’Urso: “Grazie per l’augurio, ma questa cosa della Carrà non mi risulta. Questa settimana sono state scritte delle cose non vere. Io potrei essere il mignolo di Raffaella” #Ballando Vai su X
