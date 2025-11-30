Barbara d’Urso | spunta un rumors su dove la vedremo dopo Ballando con le Stelle L’indiscrezione

Barbara d’Urso: ritratto di una protagonista instancabile della televisione italiana. Dove la vedremo dopo Ballando con le Stelle?. Barbara d’Urso è uno di quei nomi che, nel bene e nel male, hanno lasciato un’impronta indelebile nella televisione italiana. Protagonista di decenni di format, rivoluzioni, critiche, record di ascolti e rinascite, la conduttrice partenopea rappresenta un caso quasi unico nel panorama mediatico nazionale: una figura capace di cambiare pelle più volte, adattandosi alle trasformazioni del pubblico e del mercato senza abbandonare mai il proprio marchio di fabbrica. Leggi anche Ballando con le stelle, classifica del 29 novembre Davide Maggio ospite a #TvTalk ha svelato che la D’Urso potrebbe arrivare presto alla conduzione di “Carramba che Sorpresa” dopo aver concluso l’esperienza a Ballando con le Stelle? Per il momento la nota conduttrice nonchè ballerina nel programma di Milly Carlucci non ha ancora confermato e neanche smentito il rumors. 🔗 Leggi su 361magazine.com

