Barbara D’Urso si spezza in diretta | il crollo inaspettato che ha zittito tutti

Gossipnews.tv | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D’Urso spiazza il pubblico e la giuria di Ballando con le Stelle. Quello che è successo in diretta ha lasciato tutti senza parole. Nessuno se lo aspettava davvero Crollo in diretta: Barbara D’Urso si scioglie in lacrime a Ballando con le Stelle. Ma dietro quelle lacrime, c’è molto più di un momento di commozione. Nel cuore della puntata del 29 novembre, gli occhi di milioni di telespettatori si sono posati su Barbara. Un attimo prima sorridente, un attimo dopo travolta dai ricordi. Mentre scorrevano le immagini della clip registrata in settimana, qualcosa si spezza. Barbara ricorda la madre, scomparsa a soli 42 anni per un linfoma. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

