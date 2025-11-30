Barbara D'Urso si fa male in diretta a Ballando con le stelle | la regia stacca e Milly Carlucci accorre

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D'Urso continua a fare i conti con un forte dolore alla spalla. Nel corso della puntata di Ballando con le stelle trasmessa il 29 novembre, dopo aver ballato con Pasquale La Rocca, ha fatto fatica a rialzarsi. La regia ha staccato l'inquadratura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

