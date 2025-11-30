BARBARA D’URSO ROMPE IL SILENZIO SULLO SHOW DI RAI1 E VEDE LA FINALE DI BALLANDO

Barbara d’Urso ha di nuovo catalizzato l’attenzione a Ballando con le Stelle e durante tutta la settimana tanti hanno puntato il dito contro di lei, spesso a sproposito. Parliamo innanzitutto del lastra gate dove è stata indicata da alcuni giornalisti come la vip che avrebbe chiesto di vedere i referti medici di Francesca Fialdini. Non c’entrava nulla ovviamente, con buona pace di Selvaggia Lucarelli che aveva prontamente condiviso l’articolo di Gabriele Parpiglia. Ieri doppia esibizione con un po’ di preoccupazione per lo stato di salute della spalla con le evidenti espressioni di dolore nel volto della d’Urso a fine ballo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

