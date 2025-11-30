Barbara d’Urso piange a Ballando | Sono inca***ta col mondo Falso che farò il programma della Carrà
Nella puntata di Ballando con le stelle del 29 novembre, Barbara D’Urso è scoppiata in lacrime ricordando la morte della madre. In seguito ha smentito le indiscrezioni secondo cui si starebbe preparando a condurre un nuovo programma in Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
