Barbara d’Urso piange a Ballando | Sono inca***ta col mondo Falso che farò il programma della Carrà

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Ballando con le stelle del 29 novembre, Barbara D’Urso è scoppiata in lacrime ricordando la morte della madre. In seguito ha smentito le indiscrezioni secondo cui si starebbe preparando a condurre un nuovo programma in Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

barbara d8217urso piange ballandoBarbara d’Urso piange a Ballando: “Sono inca***ta col mondo. Falso che farò il programma della Carrà” - Nella puntata di Ballando con le stelle del 29 novembre, Barbara D’Urso è scoppiata in lacrime ricordando la morte della madre ... Riporta fanpage.it

Barbara D'Urso in lacrime: «Ho cresciuto da sola 2 figli. Aspetto una telefonata che non arriva». Lucarelli: «Abbiamo una cosa in comune» - Barbara D'Urso nella clip settimanale di Ballando con le stelle si è lasciata andare a un racconto intimo e personale. Come scrive ilmessaggero.it

Barbara D'Urso in lacrime a Ballando: «Ho cresciuto da sola 2 figli». Lucarelli: «Abbiamo una cosa in comune» - Barbara D'Urso nella clip settimanale di Ballando con le stelle si è lasciata andare a un racconto intimo e personale. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Piange Ballando