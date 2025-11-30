Roma, 29 novembre 2025 - Le pagelle della decima puntata di Ballando con le Stelle 2025. Una puntata nella quale non sono mancate le polemiche fra giuria e concorrenti, come ormai avviene ogni sabato sera. Dopo la serata di sabato 29 novembre, il talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci si avvia verso la conclusione. Manca infatti meno di un mese alla finale dell’edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle. A vincere sarà quasi certamente una fra Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Martina Colombari e, se riuscisse a rientrare nell’undicesima puntata – quella dei ripescaggi andrà in onda sabato 6 dicembre -, Francesca Fialdini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Barbara D’Urso non lascia Ballando con le Stelle, Delogu e Colombari pazzesche. Fognini e il lastra gate con Francesca Fialdini: le pagelle del 29 novembre