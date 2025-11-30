A ltro giro, altra corsa verso la finale. Ieri sera è andata in onda la decima puntata di Ballando con le stelle 2025: è stata la notte dei quarti di finale, quella che ha decretato i semifinalisti di stagione. Insomma, da adesso si fa sul serio. Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino, ha arbitrato la gara che come sempre è stata doppia. A sfidarsi, oltre alle coppie in gara, anche la giuria formata da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni, “contro” i tre tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, difensori d’ufficio dei concorrenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Barbara D'Urso, Martina Colombari, Filippo Magnini, Fabio Fognini e Rosa Chemical sono gli altri semifinalisti. Eliminato Paolo Belli, che sabato prossimo parteciperà al ripescaggio