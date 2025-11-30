Barbara D'Urso | L'amicizia può riempirti la vita più di un uomo Il programma su Rai1? Non ne so nulla

Barbara D'Urso si racconta a Domenica In, in un'intervista in cui parla anche un po' di sé e del suo privato, con una piega piuttosto divertente. Poi, specifica che non sa nulla del programma che si dice possa condurre in Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Barbara D’Urso e il dolore sul palco: momento difficile a Ballando con le Stelle - facebook.com Vai su Facebook

Mariotto: “Ho saputo che devi fare un programma al posto della Carrà” Barbara D’Urso: “Grazie per l’augurio, ma questa cosa della Carrà non mi risulta. Questa settimana sono state scritte delle cose non vere. Io potrei essere il mignolo di Raffaella” #Ballando Vai su X

Barbara D’Urso: “L’amicizia può riempirti la vita più di un uomo. Il programma su Rai1? Non ne so nulla” - Barbara D'Urso si racconta a Domenica In, in un'intervista in cui parla anche un po' di sé e del suo privato, con una piega piuttosto divertente ... Come scrive fanpage.it

Barbara D’Urso, il “triangolo” amoroso con Selvaggia Lucarelli: ecco l’uomo che le ha messe una contro l’altra - Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: un'amicizia nata in TV e finita per colpa di un uomo. Scrive donnaglamour.it

Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli hanno avuto lo stesso fidanzato?/ Rumor: “Per questo hanno litigato” - Spunta un vecchio rumor: "Per questo hanno litigato": chi è l'uomo ... Scrive ilsussidiario.net