Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca stanno insieme?
Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono entrati in sintonia fin da subito e questo si percepisce molto in pista, dove sono incredibilmente affiatati. Durante una diretta con La Rocca su Instagram. “Pasquale sei fidanzato con la d’Urso?”, ha chiesto senza filtri un follower. Lui, visibilmente imbarazzato, ha preferito non replicare mentre la D’Urso non si è lasciata intimorire da questa domanda scomoda. “Eh.vi piacerebbe saperlo. Potrebbe accadere tutto nella vita”, ha detto la conduttrice. Una risposta che ha generato sicuramente maggiore interesse e attenzione sulla coppia. Insomma, perché no? Barbara D’Urso ha conosciuto i genitori di Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
