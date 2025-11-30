Barbara D’Urso e la ricerca di un amore giovane | Non deve avere la mia età

Il duro allenamento di Ballando con le Stelle ha il proprio scotto da pagare. Lo sa bene Barbara D’Urso, che a 68 anni ha scelto di scendere in pista, sopportando dure ore preparatorie. Ospite di Mara Venier a Domenica In, è stata accolta da un pubblico molto caloroso. Al tempo stesso, però, la padrona di casa ha notato qualche kg in meno. Da qui ai dolori post allenamento ed esibizioni il salto è stato breve: “Come va la spalla? Insomma. Ho un problema da 20 giorni. Vado avanti con antidolorifici e cortisone ma voglio continuare a ballare, perché mi diverto”. Perché ha scelto Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Barbara D’Urso e la ricerca di un amore giovane: “Non deve avere la mia età”

