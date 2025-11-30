Barbara D’Urso e la ricerca di un amore giovane | Non deve avere la mia età

Dilei.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il duro allenamento di Ballando con le Stelle ha il proprio scotto da pagare. Lo sa bene Barbara D’Urso, che a 68 anni ha scelto di scendere in pista, sopportando dure ore preparatorie. Ospite di Mara Venier a Domenica In, è stata accolta da un pubblico molto caloroso. Al tempo stesso, però, la padrona di casa ha notato qualche kg in meno. Da qui ai dolori post allenamento ed esibizioni il salto è stato breve: “Come va la spalla? Insomma. Ho un problema da 20 giorni. Vado avanti con antidolorifici e cortisone ma voglio continuare a ballare, perché mi diverto”. Perché ha scelto Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

barbara d8217urso e la ricerca di un amore giovane non deve avere la mia et224

© Dilei.it - Barbara D’Urso e la ricerca di un amore giovane: “Non deve avere la mia età”

Scopri altri approfondimenti

barbara d8217urso ricerca amoreBarbara D’Urso e la ricerca di un amore giovane: “Non deve avere la mia età” - A Domenica In, Barbara D’Urso ha raccontato come sta davvero: la felicità è qualcosa che trova nei propri figli e l’amore è ora secondario ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Ricerca Amore