BARBARA D’URSO BATTE CANALE 5 E STRINGE UN PATTO DI CUORE CON IL PUBBLICO DI RAI1
Barbara d’Urso compie l’ennesima impresa televisiva e batte per l’ennesima volta Canale 5 dalla sua nuova casa televisiva, la rete ammiraglia Rai1. Ballando con le Stelle vola negli ascolti con una distanza in sovrapposizione che è di appena 2 punti dal rivale Tu Sì Que Vales. Nel totale invece lo show di Milly Carlucci segna il 25,8% di share a fronte del 25,2% del talent di Maria De Filippi. Ballando sale di quasi due punti sulla settimana scorsa con i quarti di finali e la proclamazione dei semifinalisti mentre il programma di Canale 5 cala di oltre tre punti con la semifinale. La curva certifica la rincorsa di Rai1 e il sorpasso. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche questi approfondimenti
I privilegi di Barbara D'Urso a partire dal cachet da mezzo milione (voto 6); la presunzione di Fognini (voto 5) - facebook.com Vai su Facebook
Mariotto: “Ho saputo che devi fare un programma al posto della Carrà” Barbara D’Urso: “Grazie per l’augurio, ma questa cosa della Carrà non mi risulta. Questa settimana sono state scritte delle cose non vere. Io potrei essere il mignolo di Raffaella” #Ballando Vai su X
Barbara D’Urso batte Tu si que vales. E si parla di rapporto speciale con Pasquale La Rocca - Dopo essere stata allontanata bruscamente da Mediaset, dopo due anni fuori dalla televisione, la conduttrice napoletana sta cercando di risorgere a ... Segnala dilei.it