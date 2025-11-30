BARBARA D’URSO BATTE CANALE 5 E STRINGE UN PATTO DI CUORE CON IL PUBBLICO DI RAI1

Barbara d’Urso compie l’ennesima impresa televisiva e batte per l’ennesima volta Canale 5 dalla sua nuova casa televisiva, la rete ammiraglia Rai1. Ballando con le Stelle vola negli ascolti con una distanza in sovrapposizione che è di appena 2 punti dal rivale Tu Sì Que Vales. Nel totale invece lo show di Milly Carlucci segna il 25,8% di share a fronte del 25,2% del talent di Maria De Filippi. Ballando sale di quasi due punti sulla settimana scorsa con i quarti di finali e la proclamazione dei semifinalisti mentre il programma di Canale 5 cala di oltre tre punti con la semifinale. La curva certifica la rincorsa di Rai1 e il sorpasso. 🔗 Leggi su Bubinoblog

