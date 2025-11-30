Banche Gasparri | Verso intesa su Irap

20.50 "Siamo soddisfatti del fatto,si dovrebbe arrivare ad un'intesa che dovrebbe mantenere il rialzo Irap di 2 punti e non del 2,5% e che si proseguirà, poi, sulla via delle intese per individuare altre soluzioni legate ai flussi di cassa. E' stato inoltre chiarito che la misura sull'Irap non riguarda le imprese con partecipazioni finanziarie di altri settori in quanto tali". Così Maurizio Gasparri, Capogruppo di FI al Senato,su possibile intesa con le banche sulla Manovra.La correzione della tassazione dei dividendi possibile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it