Banche Gasparri | Verso intesa su Irap
20.50 "Siamo soddisfatti del fatto,si dovrebbe arrivare ad un'intesa che dovrebbe mantenere il rialzo Irap di 2 punti e non del 2,5% e che si proseguirà, poi, sulla via delle intese per individuare altre soluzioni legate ai flussi di cassa. E' stato inoltre chiarito che la misura sull'Irap non riguarda le imprese con partecipazioni finanziarie di altri settori in quanto tali". Così Maurizio Gasparri, Capogruppo di FI al Senato,su possibile intesa con le banche sulla Manovra.La correzione della tassazione dei dividendi possibile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
Gasparri, 'verso intesa con le banche anche sull'Irap'. Correzione su dividendi. Aspettiamo testi, forte impegno Tajani #ANSA Vai su X
“Perché la politica mi attacca per l’irruzione nella redazione de La Stampa a Torino? In questo momento io faccio paura perché rappresento il cambiamento e un risveglio delle coscienze. Il senatore Maurizio Gasparri si indigna per le mie parole ma io voglio d - facebook.com Vai su Facebook
Gasparri: 'Verso un'intesa con le banche anche sull'Irap' - Il capogruppo di Forza Italia: "Siamo soddisfatti del fatto si dovrebbe arrivare a un'intesa che dovrebbe mantenere il rialzo Irap di due punti e non del 2,5%" (ANSA) ... Scrive ansa.it
Manovra, Forza Italia: verso un’intesa con le banche anche sull’Irap - «Siamo soddisfatti del fatto si dovrebbe arrivare a un’intesa che dovrebbe mantenere il rialzo Irap di due punti e non del 2,5% e che si proseguirà, poi, ... Come scrive msn.com
“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «GASPARRI, ‘VERSO INTESA CON LE BANCHE ANCHE SULL’IRAP’» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it