Bambole di Pezza la rock band tutta al femminile che approda a Sanremo 2026 Ecco chi sono

Dopo l’ annuncio di Carlo Conti sui big in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, uno dei nomi che sta attirando maggiore attenzione è quello delle Bambole di Pezza. La band rock tutta al femminile si esibirà sul palco dell’Ariston portando la propria energia travolgente e uno stile unico che fonde punk, alternative e pop contemporaneo. Ma chi è il gruppo che approda a sorpresa al Festival? Ribellione e autenticità come firma artistica. Le Bambole di Pezza si sono costruite negli anni una reputazione di autenticità, ribellione e libertà d’espressione. Con quattro album alle spalle e numerosi singoli di successo, la band ha conquistato un pubblico fedele grazie a testi diretti, sonorità potenti e una presenza scenica dirompente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bambole di Pezza, la rock band tutta al femminile che approda a Sanremo 2026. Ecco chi sono

