Ballando Selvaggia feroce contro Martina Colombari | Sembravi un tutorial
Come ogni sabato sera, ecco su Rai 1 Ballando con le Stelle, il format danzereccio e campione di ascolti dove a condurre le operazioni è Milly Carlucci. E nella puntata del 29 novembre, Martina Colombari ha ancora una volta lasciato il segno, confermando il suo percorso in ascesa. Il momento più brillante della serata è stato il tango argentino proposto insieme al maestro Luca Favilla, una coreografia che ha messo in luce precisione, tecnica e intensità. La coppia ha ottenuto un punteggio quasi perfetto: tre 10 e due 9, per un totale di 48 punti, scatenando l’entusiasmo della giuria, a partire da Ivan Zazzaroni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
