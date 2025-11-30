Ballando Lucarelli punge e Rosa Chemical sbotta | Più di così non so che fare

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli scuote Rosa Chemical. La giurata di Ballando con le stelle è riuscita a 'guastare' la pazienza e la calma del cantante, in gara con la ballerina Erica Martinelli, che per tutta l'edizione si era distinto per la sua capacità di mantenere sempre un atteggiamento pacato. "Non riesco a condividere mai l'entusiasmo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

D'Urso-Lucarelli, cosa è successo alle due ex amiche ora rivali a Ballando: la lite per lo stesso uomo - facebook.com Vai su Facebook

Barbara D’Urso, il j’accuse di Lucarelli: «A Ballando privilegi e cachet enorme. Altro che demolizione psicologica» Vai su X

Ballando, Lucarelli punge e Rosa Chemical sbotta: "Più di così non so che fare" - La giurata di Ballando con le stelle è riuscita a 'guastare' la pazienza e la calma del cantante, in gara con la ballerina Erica Martinelli, che ... msn.com scrive

Rosa Chemical bocciato da Mariotto e Lucarelli a Ballando/ “Noioso, sembrava il corso di ginnastica” - Rosa Chemical criticato da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: la nuova coreografia a Ballando con le stelle non convince ... Lo riporta ilsussidiario.net

Leggi di più - Ballando con le Stelle 2025, nona puntata di sabato 22 novembre: esibizioni, voti e classifica. Si legge su davidemaggio.it