Ballando Fognini smascherato dalla Fialdini | alta tensione in diretta
Eccoci a Ballando con le Stelle, il regno di Milly Carlucci su Rai 1, la puntata è quella di sabato 29 novembre. E tocca a Fabio Fognini, che dopo giorni turbolenti legati al cosiddetto “lastra gate” è tornato ad esibirsi sul palco con un intenso tango argentino insieme alla sua maestra Giada Lini. La settimana come detto era stata turbolenta a causa di una rivelazione di Francesca Fialdini a Ballando Segreto, dove la conduttrice aveva raccontato che un concorrente aveva insinuato dubbi sul suo infortunio alle costole. Dopo alcune verifiche, è emerso il nome dell'ex tennista, che in diretta ha deciso di affrontare la questione per chiarire la propria posizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
