Il ritmo della decima puntata di Ballando con le stelle è esploso fin dall’inizio, con un clima da resa dei conti che ha attraversato ogni esibizione. La semifinale era già nell’aria, e lo si percepiva dai volti, dagli ingressi in studio, dalla tensione con cui Milly Carlucci ha aperto una serata costruita per decidere chi resta davvero in corsa per il titolo. Una puntata dominata da standing ovation, colpi di scena, tesoretti decisivi e un’eliminazione che pesa più di altre. Sette coppie, una serie di sfide dirette e un obiettivo soltanto: il pass per la prossima settimana, quando la gara entrerà nella fase più feroce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ballando corre verso la semifinale: emozioni, riscatti e un verdetto che cambia la gara