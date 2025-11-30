Ballando con le stelle Paolo Belli torna sui social dopo l' eliminazione | Non è finita qui

A poche ore dalla sua uscita di scena (temporanea) da Ballando con le stelle, Paolo Belli ha deciso di tornare sui social e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto.

“È solo uno show del sabato sera, ma quella di Delogu e Perotti a Ballando con le Stelle è un’impresa che culmina in un’immagine commovente che sembra il finale di un film. Ma di scritto qui non c’è nulla” A cura di Andrea Parrella - facebook.com Vai su Facebook

"Non è mai troppo tardi per cominciare a vivere meglio: l'avventura di Ballando con le stelle e la preparazione dei mesi precedenti l'inizio del programma mi hanno davvero cambiato la vita per sempre". #Auguri a @LambertucciR, nata oggi nel 1945. @Monda Vai su X

