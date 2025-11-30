Ballando con le Stelle pagelle decima puntata | Belli eliminato Delogu emoziona 10 Fialdini ci ripensa 4

Giro di boa per Ballando con le Stelle che, alla decima puntata, si imborghesisce e si dimentica di una settimana di polemiche sul "lastra gate". Con l'eliminazione di Paolo Belli, lo show presenta i suoi semifinalisti: ecco cosa è successo Una miccia che non è esplosa: si potrebbe riassumere così la decima puntata di Ballando con le Stelle, conclusa con l'eliminazione di Paolo Belli. Per giorni il cast ha fatto numeri da circo tra accuse e risposte, i social pullulavano, e poi, alla fine, puff!, tutto scomparso. In un programma in cui la polemica tiene banco appena possibile, questo incredibile imborghesimento è una mancanza di trash che non ci meritavamo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, pagelle decima puntata: Belli eliminato, Delogu emoziona (10), Fialdini ci ripensa (4)

