Ballando con le Stelle le pagelle | Fabio Fognini e il tango argentino freddo Barbara D’Urso schiacciata dalla sua clip e Andrea Delogu corona il suo sogno

L’edizione numero venti di “Ballando con le Stelle” si avvia ormai alle battute conclusive e dunque i giochi iniziano a farsi seri. Ieri sera, al termine della decima puntata, a lasciare la gara è stata la coppia formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Per loro ci sarà la possibilità di rientrare a concorrere per la finale partecipando allo spareggio che si terrà nel prossimo appuntamento, quello di sabato 6 dicembre. Vediamo dunque ora come sono andate le esibizioni di puntata e chi ha meritato maggiormente l’accesso alla prima delle due semifinali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ballando con le Stelle, le pagelle: Fabio Fognini e il tango argentino freddo, Barbara D’Urso “schiacciata” dalla sua clip e Andrea Delogu corona il suo sogno

Contenuti che potrebbero interessarti

"È solo uno show del sabato sera, ma quella di Delogu e Perotti a Ballando con le Stelle è un’impresa che culmina in un’immagine commovente che sembra il finale di un film. Ma di scritto qui non c’è nulla" A cura di Andrea Parrella - facebook.com Vai su Facebook

Sostieni la tua coppia preferita #AndreaDelogu e #NikitaPerotti con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle Vai su X

Ballando, pagelle: Paolo Belli one man show (8), Fabio Fognini solo perché c'è Giada Lini (7). Andrea Delogu ha vinto (10) - Questa sera, sabato 29 novembre, su Rai 1 sono andati in onda i quarti di finale, nonché la decima puntata, della ventesima edizione di Ballando con le stelle. Da ilgazzettino.it

Ballando con le Stelle, pagelle della semifinale: Andrea Delogu show (10), Barbara D'Urso in lacrime e infortunata (9), Lucarelli perde il graffio (4,5), lastra-gate deludente (4) - Ballando con le Stelle le pagelle: si inizia ad intravedere la luce della finale della ventesima edizione. Riporta leggo.it

Ballando con le Stelle, pagelle: il volo di Andrea Delogu (9), il chiarimento di Fognini (5) - Promossi e bocciati e top e flop della decima puntata del dance show di Milly Carlucci in onda sabato 29 novembre ... Lo riporta libero.it