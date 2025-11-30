Ballando con le stelle le pagelle del 29 novembre | Fabio Fognini polemico 4 Barbara D’Urso si commuove 9
L’edizione 2025 entra ormai ai quarti di finale. Ovvero, a Ballando con le Stelle “il gioco si fa duro”, così come ricorda lo stesso Alberto Matano. I ballerini si giocano l’accesso alla semifinale e, di conseguenza, la possibilità di vincere l’edizione del più famoso tra gli show danzerecci. Com’è andata? E, soprattutto, chi è stato bocciato e chi promosso? Le pagelle dei concorrenti che più si sono distinti, nel bene e nel male, secondo il nostro disinteressato giudizio. Paolo Belli è il volto di Ballando. Voto: 9. Paolo Belli è il volto storico – anzi, la voce – di Ballando con le stelle. Con la sua big band ha offerto la musica ad anni ed anni di esibizioni. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
SFIDA Sostieni la tua coppia preferita #BarbaraDUrso e #PasqualeLaRocca con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Sostieni la tua coppia preferita #AndreaDelogu e #NikitaPerotti con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle Vai su X
Barbara D’Urso non lascia Ballando con le Stelle, Delogu e Colombari pazzesche. Fognini e il lastra gate con Francesca Fialdini: le pagelle del 29 novembre - Le pagelle della decima puntata di Ballando con le Stelle 2025. Riporta quotidiano.net
Ballando con le Stelle, pagelle: il volo di Andrea Delogu (9), il chiarimento di Fognini (5) - Promossi e bocciati e top e flop della decima puntata del dance show di Milly Carlucci in onda sabato 29 novembre ... libero.it scrive
Ballando con le Stelle, pagelle della semifinale: Andrea Delogu show (10), Barbara D'Urso in lacrime e infortunata (9), Lucarelli perde il graffio (4,5), lastra-gate deludente (4) - Ballando con le Stelle le pagelle: si inizia ad intravedere la luce della finale della ventesima edizione. Segnala msn.com