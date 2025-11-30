Ballando con le stelle le nostre pagelle dopo la decima puntata | la serata che ha cambiato gli equilibri
La decima puntata di Ballando con le stelle è stata uno di quei sabati in cui la trasmissione cambia pelle, diventa più competitiva, più spigolosa e più vera. Non era solo una serata di ballo: era il confine tra il gioco e la corsa finale, quel momento in cui ogni passo diventa una dichiarazione d’intenti e ogni esitazione può costare mezza stagione. Si è visto sin dal primo ingresso in pista: le coppie sono arrivate tese, concentrate, con quell’energia tipica di chi sa che ormai non si può più sbagliare. Le sfide dirette hanno irrigidito l’aria, il pubblico era molto più partecipe rispetto alle settimane precedenti e la giudia, consapevole del peso dei voti, ha usato meno ironia e più bisturi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
