Ballando con le stelle infortunio choc per Barbara D’Urso | Vista così dopo la puntata

30 nov 2025

Nei salotti televisivi e nelle redazioni sportive lo si ripete da anni: Ballando con le Stelle è un varietà, certo, ma anche una competizione fisica tosta, spesso più vicina a un percorso atletico che a un semplice show del sabato sera. E la decima puntata di quest’anno lo ha ricordato a tutti, soprattutto nel momento in cui Barbara d’Urso – tra le concorrenti più discusse e osservate – ha mostrato chiari segnali di sofferenza alla spalla proprio mentre si esibiva in due coreografie particolarmente impegnative. Una dinamica che ha acceso il dibattito tra i telespettatori e ha riportato al centro la fragilità del corpo sotto le luci a effetto del programma di Rai 1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

