Ballando con le stelle infortunio choc per Barbara D’Urso | Vista così dopo la puntata
Nei salotti televisivi e nelle redazioni sportive lo si ripete da anni: Ballando con le Stelle è un varietà, certo, ma anche una competizione fisica tosta, spesso più vicina a un percorso atletico che a un semplice show del sabato sera. E la decima puntata di quest’anno lo ha ricordato a tutti, soprattutto nel momento in cui Barbara d’Urso – tra le concorrenti più discusse e osservate – ha mostrato chiari segnali di sofferenza alla spalla proprio mentre si esibiva in due coreografie particolarmente impegnative. Una dinamica che ha acceso il dibattito tra i telespettatori e ha riportato al centro la fragilità del corpo sotto le luci a effetto del programma di Rai 1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Da "No Pascal non darmi il worning" a "Pascal siamo in semifinale"..Ospite di Ballando Con Le Stelle il mitico arbitro Pascal! Grande Fabio sei stato bravissimo complimenti.? fabiofognaig #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Sostieni la tua coppia preferita #AndreaDelogu e #NikitaPerotti con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle Vai su X
Francesca Fialdini sbotta: “Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre”/ Accusa choc - Francesca Fialdini sbotta: "Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre! ilsussidiario.net scrive
Scontro Francesca Fialdini e Fabio Fognini, Lastra-gate Ballando chi non crede infortunio?/ Lei inguaia Milly - gate a Ballando con le stelle 2025: chi non crede al suo infortunio? Scrive ilsussidiario.net
Ballando, Fialdini infortunata attacca una concorrente: “Non mi crede, ha chiesto di vedere le lastre” - La conduttrice avrebbe accusato una 'collega' di non credere al suo incidente. Come scrive libero.it