Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Leggi anche questi approfondimenti

SFIDA Sostieni la tua coppia preferita #BarbaraDUrso e #PasqualeLaRocca con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Sostieni la tua coppia preferita #AndreaDelogu e #NikitaPerotti con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle Vai su X

Ballando con le Stelle: finalmente svelati i concorrenti che hanno chiesto le lastre a Francesca Fialdini! - Intanto, ogni settimana su RaiPlay viene pubblicata la puntata di Ballando Segreto e Francesca Fialdini, che si è dovuta ritirare per un infortunio, ha svelato un retroscena. ilvicolodellenews.it scrive

Ballando, Fabio Fognini replica: “Non ho chiesto le lastre a Francesca Fialdini” - L'articolo Ballando, Fabio Fognini replica: “Non ho chiesto le lastre a Francesca Fialdini” sembra essere il primo su LaNostraTv. Segnala msn.com

Ballando con le stelle: Fognini replica sul lastra-gate, Fialdini risponde via social - Fognini parla di semplice conversazione, Milly Carlucci chiarisce i rumor, ma la tensione nel backstage del dancing show resta alta. Si legge su msn.com