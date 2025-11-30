Ballando con le stelle classifica ufficiale eliminati e semifinalisti

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle sta entrando nella fase cruciale delle fasi finali, offrendo ai telespettatori momenti di grande suspense e spettacolo. La decima puntata, trasmessa il 29 novembre, ha permesso di delineare ufficialmente le coppie che accederanno alla semifinale, evidenziando colpi di scena, performance di alto livello e votazioni decisive. In questa analisi vengono illustrati gli sviluppi più significativi della serata e la classifica definitiva dei concorrenti qualificati. Risultati della decima puntata e le dinamiche della gara. Nel corso della trasmissione, le sette coppie rimaste in gara si sono sfidate in performance di alto contenuto artistico, con l’obiettivo di conquistare un posto nella fase successiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ballando con le stelle classifica ufficiale eliminati e semifinalisti

Approfondisci con queste news

"È solo uno show del sabato sera, ma quella di Delogu e Perotti a Ballando con le Stelle è un’impresa che culmina in un’immagine commovente che sembra il finale di un film. Ma di scritto qui non c’è nulla" A cura di Andrea Parrella - facebook.com Vai su Facebook

Sostieni la tua coppia preferita #AndreaDelogu e #NikitaPerotti con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle Vai su X

Ballando con le Stelle, classifica ufficiale: eliminati e semifinalisti - Ballando con le Stelle ha ufficializzato i concorrenti che accedono alla semifinale della ventesima edizione: la classifica ... Lo riporta msn.com

Ballando con le stelle 2025, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati: la classifica dopo la decima puntata - La decima puntata di Ballando con le Stelle ha portato a un verdetto importante, decretando i semifinalisti di questa edizione e spegnendo i sogni di Belli ... Come scrive fanpage.it

“Ballando con le stelle”: la coppia vincitrice e eliminata della decima puntata del 2025 e la classifica - La ballerina per una notte di questa settimana è stata Iaria D'Amico. Da sorrisi.com