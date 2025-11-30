Ballando con le stelle classifica del 29 novembre

Ballando con le stelle, puntata del 29 novembre: emozioni e colpi di scena verso la semifinale. La classifica. Rai?1 ha trasmesso la decima puntata della ventesima edizione di Ballando con le stelle, con la conduzione di Milly Carlucci e la collaborazione di Massimiliano Rosolino. La serata è stata cruciale per definire le coppie semifinaliste: la manche principale avrebbe garantito alla coppia vincitrice l’accesso diretto alla semifinale, mentre le altre avrebbero affrontato sfide e spareggi. La protagonista assoluta della serata è stata Andrea Delogu, insieme al maestro Nikita Perotti. La loro esibizione ha conquistato pubblico e giuria, assicurando il primo posto della serata e la qualificazione diretta alla semifinale. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ballando con le stelle, classifica del 29 novembre

