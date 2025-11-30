Ballando con le stelle classifica del 29 novembre

361magazine.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le stelle, puntata del 29 novembre: emozioni e colpi di scena verso la semifinale. La classifica. Rai?1 ha trasmesso la decima puntata della ventesima edizione di Ballando con le stelle, con la conduzione di Milly Carlucci e la collaborazione di Massimiliano Rosolino. La serata è stata cruciale per definire le coppie semifinaliste: la manche principale avrebbe garantito alla coppia vincitrice l’accesso diretto alla semifinale, mentre le altre avrebbero affrontato sfide e spareggi. La protagonista assoluta della serata è stata Andrea Delogu, insieme al maestro Nikita Perotti. La loro esibizione ha conquistato pubblico e giuria, assicurando il primo posto della serata e la qualificazione diretta alla semifinale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

ballando con le stelle classifica del 29 novembre

© 361magazine.com - Ballando con le stelle, classifica del 29 novembre

Argomenti simili trattati di recente

ballando stelle classifica 29Ballando con le Stelle 2025, chi sono i vincitori e gli eliminati della decima puntata del 29 novembre? La classifica delle coppie - Scopriamo cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della decima puntata di questa nuova edizione di Ballando con le stelle 2025 ... Si legge su superguidatv.it

ballando stelle classifica 29Ballando con le Stelle, classifica ufficiale: eliminati e semifinalisti - Ballando con le Stelle ha ufficializzato i concorrenti che accedono alla semifinale della ventesima edizione: la classifica ... msn.com scrive

“Ballando con le stelle”: la coppia vincitrice e eliminata della decima puntata del 2025 e la classifica - La ballerina per una notte di questa settimana è stata Iaria D'Amico. Segnala sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Classifica 29