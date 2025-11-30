Ballando con le stelle Barbara D’Urso crolla in lacrime | Sono inc***ta co mondo
News tv. . Cos’è successo – Barbara D’Urso, in una toccante puntata di Ballando con le Stelle, ha aperto il suo cuore raccontando pubblicamente la dolorosa esperienza familiare legata alla prematura scomparsa della madre. La celebre conduttrice televisiva ha condiviso con il pubblico un momento di grande intimità e fragilità, rievocando il lungo calvario vissuto in famiglia durante la malattia materna. La confessione, arrivata quasi come uno sfogo, ha colpito profondamente chi la seguiva, mettendo in luce la sofferenza che ha segnato la sua crescita e che ancora oggi ne influenza la sensibilità personale e professionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
