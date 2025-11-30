Ballando con le Stelle 29 novembre | eliminati e chi va in semifinale
Roma, 29 novembre 2025 - Chi ha vinto la decima puntata di ‘Ballando con le Stelle’? Chi sono gli eliminati? Sabato 29 novembre è andata in onda l’ultima puntata prima di quella dei ripescaggi del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci su Raiuno. Una puntata nella quale sono stati determinati i nomi dei semifinalisti di questa edizione. Nella puntata è stato decretato anche il primo finalista di ‘Ballando con te.’, ovvero Johan Zampierollo. Ballerina per una notte è stata invece Ilaria D’Amico. La gara. I semifinalisti. Gli eliminati. La gara. Nella prima manche è stata definita la prima coppia semifinalista di Ballando con le Stelle 2025, mentre nella seconda le coppie rimaste in gara si sono sfidate due a due. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
