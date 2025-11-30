Ballando con le Stelle 2025 | risultati voti classifica e verdetti della decima puntata

Con il “lastra-gate” ancora nell’aria e gli infortuni che continuano a condizionare la gara, la decima puntata di Ballando con le Stelle 2025 si apre con un’atmosfera carica di tensione. Le sette coppie rimaste si giocano l’accesso alla semifinale: ogni errore può costare carissimo. Di seguito, un racconto completo, ampliato e dettagliato di tutto ciò che è accaduto. La gara: esibizioni, giudizi e primi punteggi. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina – Freestyle. La coppia apre la puntata con un freestyle pulito, energico e tecnicamente solido. Zazzaroni sottolinea che «ha molto ballato», mentre la Smith parla di un «pezzo riuscito e piacevolissimo». 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ballando con le Stelle 2025: risultati, voti, classifica e verdetti della decima puntata

Scopri altri approfondimenti

"È solo uno show del sabato sera, ma quella di Delogu e Perotti a Ballando con le Stelle è un’impresa che culmina in un’immagine commovente che sembra il finale di un film. Ma di scritto qui non c’è nulla" A cura di Andrea Parrella - facebook.com Vai su Facebook

"Non è mai troppo tardi per cominciare a vivere meglio: l'avventura di Ballando con le stelle e la preparazione dei mesi precedenti l'inizio del programma mi hanno davvero cambiato la vita per sempre". #Auguri a @LambertucciR, nata oggi nel 1945. @Monda Vai su X

Ballando con le Stelle 2025, chi sono i vincitori e gli eliminati della decima puntata del 29 novembre? La classifica delle coppie - Scopriamo cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della decima puntata di questa nuova edizione di Ballando con le stelle 2025 ... Scrive superguidatv.it

Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu vince la puntata, eliminato Paolo Belli - Cos'è successo nella puntata di Ballando con le Stelle del 29 novembre: la vittoria di Andrea Delogu, l'eliminazione di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina e la classifica. Secondo gazzetta.it

Ballando con le Stelle 2025, decima puntata: Andrea Delogu batte tutti e vola in semifinale - Ballando con le Stelle 2025, decima puntata di sabato 29 novembre: esibizioni, voti e classifica. Riporta davidemaggio.it