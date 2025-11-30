Ballando con le stelle 2025 Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati | la classifica dopo la decima puntata

La decima puntata di Ballando con le Stelle ha portato a un verdetto importante, decretando i semifinalisti di questa edizione e spegnendo i sogni di Belli e Kuzmina, che settimana prossima potranno tentare il ripescaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

