Ballando con le Stelle 2025 Pagelle della Decima Puntata | Trionfa Andrea Delogu Paolo Belli Eliminato

La conduttrice conquista la semifinale con un freestyle indimenticabile. D’Urso, Colombari, Magnini, Fognini e Rosa Chemical completano il gruppo dei semifinalisti. Paolo Belli eliminato, ma atteso al ripescaggio La decima puntata di Ballando con le Stelle 2025 segna una delle serate più intense e decisive della stagione. I quarti di finale hanno definito il quadro . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ballando con le Stelle 2025, Pagelle della Decima Puntata: Trionfa Andrea Delogu, Paolo Belli Eliminato

“È solo uno show del sabato sera, ma quella di Delogu e Perotti a Ballando con le Stelle è un’impresa che culmina in un’immagine commovente che sembra il finale di un film. Ma di scritto qui non c’è nulla” A cura di Andrea Parrella - facebook.com Vai su Facebook

"Non è mai troppo tardi per cominciare a vivere meglio: l'avventura di Ballando con le stelle e la preparazione dei mesi precedenti l'inizio del programma mi hanno davvero cambiato la vita per sempre". #Auguri a @LambertucciR, nata oggi nel 1945. @Monda Vai su X

